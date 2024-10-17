Задержанную за взятку начальницу ФНС по ЯНАО заменили

На Ямале после скандала о взяточничестве произошла смена руководства в ФНС. Напомним, что на прошлой неделе по подозрению в коррупции была задержана начальник управления Федеральной налоговой службы по региону Яна Калюжина.
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