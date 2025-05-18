«Я самый невезучий гонщик в мире!» Реакция Алонсо на неудачу в Имоле

«Я самый невезучий гонщик в мире!» Реакция Алонсо на неудачу в ИмолеAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо не сумел трансформировать пятое место на стартовой решетке в Имоле в первые очки в сезоне.