«Я самый невезучий гонщик в мире!» Реакция Алонсо на неудачу в Имоле

«Я самый невезучий гонщик в мире!» Реакция Алонсо на неудачу в ИмолеAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо не сумел трансформировать пятое место на стартовой решетке в Имоле в первые очки в сезоне.
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