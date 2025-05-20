Татьяна Буланова рассказала о будущем материнстве

Певица Татьяна Буланова счастлива в браке с молодым бизнесменом Валерием Рудневым. Пара уже задумывалась о совместных детях: ранее певица рассматривала варианты ЭКО и усыновления, однако позже передумала предпринимать эти шаги.
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