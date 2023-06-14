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Бывшим полицейским придется поработать // Осужденным по делу Ивана Голунова смягчили наказание

Бывшим полицейским придется поработать // Осужденным по делу Ивана Голунова смягчили наказание

Кирово-Чепецкий суд Кировской области освободил из колонии бывших полицейских Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова, осужденных по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову и уже отбывших половину назначенного им срока.

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