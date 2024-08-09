Итоги рейда в Лужском районе: большинство трудовых мигрантов в порядке, но 13 нелегалов ждет депортация

В Ленинградской области на территории Лужского района прошел крупный миграционный рейд. Статистика порадовала: у большей части иностранцев все в порядке с документами, однако выявлены и нелегалы, которых ожидает депортация и запрет на въезд в страну.
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