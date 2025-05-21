Клаксон
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Клаксон

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Представлен реактивный байк

Представлен реактивный байк

Польская компания Volonaut показала в действии свой реактивный летающий мотоцикл. По данным компании, Volonaut Airbike в семь раз легче обычного мотоцикла благодаря широкому использованию углеволокна и технологии 3D-печати.

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