Подполье: «Айдар» применяет мины против русскоязычных бойцов ВСУ

Боевики украинского националистического формирования «Айдар»* оказывают давление на русскоязычных бойцов ВСУ и устанавливают против них мины ПФМ-1 «Лепесток», сообщил представитель пророссийского подполья.
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