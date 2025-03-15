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Подполье: «Айдар» применяет мины против русскоязычных бойцов ВСУ

Подполье: «Айдар» применяет мины против русскоязычных бойцов ВСУ

Боевики украинского националистического формирования «Айдар»* оказывают давление на русскоязычных бойцов ВСУ и устанавливают против них мины ПФМ-1 «Лепесток», сообщил представитель пророссийского подполья.

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