«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Гонщики проедут 185,6 км по маршруту с четырьмя категорийными вершинами

7 апреля пройдет 4-й этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков». Гонщики проедут 185,6 км по маршруту с четырьмя категорийными вершинами.

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