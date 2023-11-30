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NetEase: РФ поквиталась с Китаем за отказ от российских двигателей

NetEase: РФ поквиталась с Китаем за отказ от российских двигателей

Вчера 4,5K прочитали Новости о недавних успехах России на рынке вооружения не порадовали Китай.

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Комментарии
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Иван Агеев
Обязательно надо нагадить на пустом месте, заявив о счетах между Москвой и Пекином? Вот же суки!
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13 час.
Влад Владимиров
Китаю еще рановато  думать, что он под себя уже подмял матушку-Россию... Необходимо ему быть последовательным во всех своих глобальных целях. А то ему  периодически, вот, так и будут давать &quot;политическую анестезию&quot;. Нельзя так необдуманно в своей политике применять подобные &quot;качели&quot;.
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12 час.
Валерий Ворожищев
Дружба дружбой, а секреты в глубоком сейфе.
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7 час.

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