Вчера 4,5K прочитали Новости о недавних успехах России на рынке вооружения не порадовали Китай.
NetEase: РФ поквиталась с Китаем за отказ от российских двигателей
Комментарии
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Иван Агеев
Обязательно надо нагадить на пустом месте, заявив о счетах между Москвой и Пекином? Вот же суки!
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13 час.
Влад Владимиров
Китаю еще рановато думать, что он под себя уже подмял матушку-Россию... Необходимо ему быть последовательным во всех своих глобальных целях. А то ему периодически, вот, так и будут давать "политическую анестезию". Нельзя так необдуманно в своей политике применять подобные "качели".
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12 час.
Валерий Ворожищев
Дружба дружбой, а секреты в глубоком сейфе.
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7 час.
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