NetEase: РФ поквиталась с Китаем за отказ от российских двигателей

Обязательно надо нагадить на пустом месте, заявив о счетах между Москвой и Пекином? Вот же суки!

Влад Владимиров

Китаю еще рановато думать, что он под себя уже подмял матушку-Россию... Необходимо ему быть последовательным во всех своих глобальных целях. А то ему периодически, вот, так и будут давать "политическую анестезию". Нельзя так необдуманно в своей политике применять подобные "качели".