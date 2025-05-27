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В Республике Крым завели дело после опрокидывания судна

В Республике Крым завели дело после опрокидывания судна

По данным следствия, в морской акватории в районе мыса Айя напротив Балаклавы, во время оказания услуги по морской прогулке в неблагоприятных погодных условиях, капитан-судоводитель допустил опрокидывание маломерного моторного судна с 6 клиентами.

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