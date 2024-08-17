Печать на 3D-принтере позволит сэкономить на редких запчастях для авто

Дефицитные автомобильные запчасти можно печатать на 3D-принтере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александра Ваганова.