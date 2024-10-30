В Коркино составили 30 административных протоколов на представителей цыганской диаспоры

Надо 30 уголовных, а не административных!

БЕ

Борис Евтюхов

30 протоколов, цыгане смеются, они хозяева. Компанейщина закончится, а цыгане останутся. Лишение гражданства и депортация. Или закрыть глаза на расправы народа над цыганами и гастарбайтерами.