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В Коркино составили 30 административных протоколов на представителей цыганской диаспоры

В Коркино составили 30 административных протоколов на представителей цыганской диаспоры

В Коркино Челябинской области жестокое убийство таксистки и беспорядки вызвали реакцию со стороны полиции.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Надо 30 уголовных, а не административных!
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12 час.
БЕ
Борис Евтюхов
30 протоколов, цыгане смеются, они хозяева. Компанейщина закончится, а цыгане останутся. Лишение гражданства и депортация. Или закрыть глаза на расправы народа над цыганами и гастарбайтерами.
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12 час.

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