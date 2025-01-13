💡 Джанкойский и Бахчисарайский районы частично остались без света Произошло аварийное отключение. По информации «Крымэнерго», специалисты восстановят электроснабжение в течение нескольких часов.
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💡 Джанкойский и Бахчисарайский районы частично остались без света Произошло аварийное отключение. По информации «Крымэнерго», специалисты восстановят электроснабжение в течение нескольких часов.