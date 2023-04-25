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Леброн сравнял счет за 0,8 секунды до сирены, Дэвис накрыл бросок Морэнта на победу

Леброн сравнял счет за 0,8 секунды до сирены, Дэвис накрыл бросок Морэнта на победу

«Лейкерс» в понедельник взяли верх над «Мемфисом» в овертайме – 117:111, 3-1. Калифорнийцы сравняли счет за 0,8 секунды до сирены об окончании четвертой четверти, когда результативным проходом отметился Леброн Джеймс.

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