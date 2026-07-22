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Россияне назвали самыми ценными фотографии из семейных поездок

Россияне назвали самыми ценными фотографии из семейных поездок

Россияне чаще всего дорожат фотографиями из поездок, особенно если они связаны с семьей. Об этом говорится в исследовании Облака Mail, Новости Mail и сервиса печати семейных фотокниг «Периодика», с которым ознакомился сайт kp.

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