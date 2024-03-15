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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Григорян: «Дзюба относится к породе игроков с крепкими «фаберже». Когда Артема начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это признак сильной личности»

– А у Дзюбы разве все нормально с характером? – Дзюба относится к той породе игроков, у которых самые крепкие «фаберже».

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