Вирусолог оценила возможность оспы обезьян передаваться по воздуху

Никакой паники пока быть не должно, подчеркивает эксперт.фото: vk.com/komzdravspbОбнаруженная в Китае разновидность оспы обезьян не может передаваться воздушно-капельным путем, заявила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.
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