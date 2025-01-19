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Вирусолог оценила возможность оспы обезьян передаваться по воздуху

Вирусолог оценила возможность оспы обезьян передаваться по воздуху

Никакой паники пока быть не должно, подчеркивает эксперт.фото: vk.com/komzdravspbОбнаруженная в Китае разновидность оспы обезьян не может передаваться воздушно-капельным путем, заявила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

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