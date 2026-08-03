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Spectator: кризис в Сеуте укрепит позиции Мелони и Ле Пен

Spectator: кризис в Сеуте укрепит позиции Мелони и Ле Пен

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута укрепит позиции премьер-министра Италии Джорджи Мелони и лидера французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пишет Spectator.

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