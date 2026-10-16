We tackle the biggest questions from the week in TV: Chicago P.D., Carrie, Georgie & Mandy, Outlander: Blood of My Blood, and more.
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