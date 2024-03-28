На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут служебную проверку начальника Ровенского ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) Александра Ярмошевича из-за опубликованного видео, где он на рабочем месте целуется с коллегами.
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