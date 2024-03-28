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На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте

На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут служебную проверку начальника Ровенского ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) Александра Ярмошевича из-за опубликованного видео, где он на рабочем месте целуется с коллегами.

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