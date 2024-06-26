В пригороде Челябинска МФЦ закрыли на месяц после прошедших ливней

В Копейске из-за прохудившейся крыши временно приостановили работу одного из МФЦ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, с 25 июня временно приостановлена работа территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской области» по улице Борьбы, 34.