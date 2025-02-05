7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Насмешили... Кому нужна выпускница Дома-2...😂😂😂Ксения Бородина п...
  • Николай Герасименко
    Какая значимая новость! Какая значимая личность из Дома (терпимости)-2 вдруг решила посетить Национальный центр.Ксения Бородина п...
  • Николай Герасименко
    Герою России вечная память! Интересно, кто поставил два дизлайка на эту статью!?В Курской области...

ГАИ проводит комплексные мероприятия в Рязанской области

ГАИ проводит комплексные мероприятия в Рязанской области

Водители, допустившие правонарушения, будут привлечены к строгой административной ответственности.В среду, 5 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязани и области комплексные мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх