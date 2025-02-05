ГАИ проводит комплексные мероприятия в Рязанской области

Водители, допустившие правонарушения, будут привлечены к строгой административной ответственности.В среду, 5 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязани и области комплексные мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.