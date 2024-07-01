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9 идей, как сделать кухню роскошной без ремонта и тонны денег

9 идей, как сделать кухню роскошной без ремонта и тонны денег

Порой достаточно внести в интерьер кухни всего несколько деталей, чтобы она вмиг преобразилась. Подсветка, коврики, стильная столешница, открытые полки вместо глухих фасадов – и это далеко не весь список.

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