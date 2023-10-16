Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Бьем врага, отгоняем дальше»: наводчик «Акации» о боевой работе под Купянском

«Бьем врага, отгоняем дальше»: наводчик «Акации» о боевой работе под Купянском

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники вооруженных формирований украинских националистов.

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