105-лет органам государственного управления системой образования Республики Беларусь.

На заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2024 году 105-летия органов государственного управления системой образования Беларуси утвержден логотип, под эгидой которого будут проходить мероприятия в системе образования, посвященные знаменательному событию.
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