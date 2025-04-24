Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
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«Уэбб» сломал надежды? Почему «Уэбб», скорее всего, никогда не сможет найти доказательства жизни?

«Уэбб» сломал надежды? Почему «Уэбб», скорее всего, никогда не сможет найти доказательства жизни?

Новость об экзопланете K2-18b облетела мир: «Возможно, найдены признаки жизни!» Причиной ажиотажа стало обнаружение космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST) в атмосфере этой далекой планеты химических веществ, которые на Земле связаны с биологической активностью.

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