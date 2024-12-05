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Четыре здания Бугульмы включат в реестр объектов культурного наследия

Четыре здания Бугульмы включат в реестр объектов культурного наследия

Четыре здания Бугульмы включат в реестр объектов культурного наследия. Речь идет о жилом доме в стиле модерн, доме Елачича с флигелем, бывшей женской гимназии — татарской школе 2-й ступени и Казанско-Богородицкой церкви.

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