Страшное ДТП с автобусом в Краснодарском крае: более 30 пострадавших. Последние данные

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Краснодаре после крупного ДТП. Накануне вечером в районе станицы Старокорсунской большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором ехали около 50 человек.