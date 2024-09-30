Страшное ДТП с автобусом в Краснодарском крае: более 30 пострадавших. Последние данные

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Краснодаре после крупного ДТП. Накануне вечером в районе станицы Старокорсунской большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором ехали около 50 человек.
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