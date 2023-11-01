ВТБ увеличил доходность по накопительному счету «Сейф».По накопительному счету «Сейф» на 2 п. п. выросла приветственная надбавка, и теперь доходность счета в первые четыре месяца составляет 15% годовых и применяется однократно при условии, что у клиента не было открытых и пополненных счетов «Копилка», «Сейф» в ВТБ, и действует на минимальный остаток до 999 999 рублей (включительно), с пятого месяца действует ставка 5% годовых.