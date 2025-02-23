Лидер СвДП Германии Линднер заявил, что уходит из политики

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и бывший министр финансов Кристиан Линднер сообщил, что покидает политическую деятельность после неудачи либералов на досрочных парламентских выборах.
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