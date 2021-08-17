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Британия готовит план предоставления убежища гражданам Афганистана

Британия готовит план предоставления убежища гражданам Афганистана

Великобритания готовит новый план, который позволит афганцам, находящимся «в наиболее уязвимом положении», в частности девочкам и женщинам, запросить убежище после эвакуации, передает Sky News со ссылкой на офис премьер-министра Бориса Джонсона.

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