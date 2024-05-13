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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заврагин о переходе в СКА: «Все зависело от меня, клубы не давили. Система СКА дала Кочеткову и Аскарову жизненный опыт»

18-летний голкипер стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в результате обмена из «Югры».  Петр Кочетков из «Каролины» провел за СКА 6 матчей.

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