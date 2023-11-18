Генерал Кривонос: коррупция на Украине угрожает качеству ВС Украины

Хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины значительно повлияет на качество бойцов ВСУ. Об этом заявил генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».
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