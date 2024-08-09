Как провалились планы по созданию «Великой Финляндии» Бойцы 53-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта салютуют в честь освобождения Выборга.
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Как провалились планы по созданию «Великой Финляндии» Бойцы 53-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта салютуют в честь освобождения Выборга.
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