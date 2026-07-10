Педагог Ахмадуллин: ИИ-мультики для детей работают как затягивающая воронка

Анимация, созданная с помощью нейросетей, принципиально отличается от классической. Если традиционные мультфильмы — от советских до современных авторских проектов — строятся вокруг сюжета, характеров и эмоционального опыта, то в ИИ-контенте часто отсутствует цельная история, рассказал "Газете.
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