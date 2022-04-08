Наслідки ракетного удару по залізничній станції у Краматорську, 8 квітня 2022 року Байден пообіцяв розслідувати обставини удару по Краматорську Президент назвав удар по залізничній станції на сході України “черговим жахливим злодіянням”, скоєним Росією Президент Джо Байден назвав у п'ятницю ракетну атаку на залізничну станцію у місті Краматорську на сході України, внаслідок якої загинули десятки […] Сообщение Байден пообіцяв розслідувати обставини удару по Краматорську появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.