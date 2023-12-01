Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Рязани

30 ноября, примерно в 18:00, в Рязани на 508-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», 36-летний жительница Рязани, управляя автомобилем «Хендай Крета», по предварительной информации, совершила столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 50-летнего жителя Рязанского района.