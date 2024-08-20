Из-за антироссийских санкций западным авиакомпания приходится сокращать рейсы в Китай

Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за низкого спроса и высоких затрат на обход российского воздушного пространства, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с китайскими перевозчиками, не сталкивающимися с такими ограничениями, сообщает Financial Times.
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