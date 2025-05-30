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Чистая прибыль ВТБ за апрель упала на 70% в 2025

Чистая прибыль ВТБ за апрель упала на 70% в 2025

Банк ВТБ опубликовал финансовые результаты за апрель и первый квартал 2025 года по МСФО. Чистая прибыль ВТБ в апреле составила 24,3 млрд рублей, снизившись на 70% по сравнению с прошлым годом, а за четыре месяца — 165,5 млрд рублей, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

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