Компания Rolls-Royce намерена инвестировать в Китай

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Британская компания Rolls-Royce, поставляющая силовые установки и двигатели, по-прежнему намерена инвестировать в Китай, поскольку эта страна имеет перспективный авиационный рынок и играет жизненно важную роль в цепочке поставок, заявил руководитель компании в Китае.