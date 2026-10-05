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Царьград

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Boeing 777 из Лондона развернулся из-за чрезвычайной ситуации

Boeing 777 из Лондона развернулся из-за чрезвычайной ситуации

Boeing 777, следующий из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт Хитроу. После снижения высоты он уже более двух часов находится в воздухе над южной Англией и Уэльсом, сливая топливо перед посадкой.

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