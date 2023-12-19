Правительство Японии считает несправедливой и неприемлемой позицию России, которая сводится к тому, что территориальный спор по поводу южной части Курильских островов закрыт.
В Японии сочли несправедливой позицию РФ по Курилам
Комментарии
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ОЛ
Ольга Левенкова
япы отстанте от РОССИИ,ну все ж понятно,дырку от бублика получите,и вам в науку,что первое предложение ВВП,всегда самое лучшее, а то начали выламываться,типа большего хотим
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14 час.
А
Андрей
Вообще, какой мог быть в принципе территориальный вопрос и территориальный спор о территориях России? Япошки на что рассчитывали то?
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13 час.
V K
Россия - страна победитель, а Япония - проигравшая сторона во Второй мировой войне. Её дело - молчать и не отсвечивать.
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9 час.
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