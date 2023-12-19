В Японии сочли несправедливой позицию РФ по Курилам

ОЛ Ольга Левенкова япы отстанте от РОССИИ,ну все ж понятно,дырку от бублика получите,и вам в науку,что первое предложение ВВП,всегда самое лучшее, а то начали выламываться,типа большего хотим

А Андрей Вообще, какой мог быть в принципе территориальный вопрос и территориальный спор о территориях России? Япошки на что рассчитывали то?