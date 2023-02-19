МО РФ: удар по Дамаску нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля

Удар по Дамаску и его окрестностям нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, передает пресс-служба оборонного ведомства.