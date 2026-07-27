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IT-эксперт Зыков предупредил о риске утечки данных из чатов с ИИ

IT-эксперт Зыков предупредил о риске утечки данных из чатов с ИИ

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков посоветовал не загружать конфиденциальные данные в нейросети, потому что они могут стать публичными, сообщает «Ридус».

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