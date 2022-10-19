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Еще один мировой автопроизводитель вынужден распрощаться со своим бизнесом в России

Еще один мировой автопроизводитель вынужден распрощаться со своим бизнесом в России

Известный во всем мире автопроизводитель Volvo Group, прекративший выпуск грузовиков в России с конца февраля, не исключает варианта полной или частичной продажи бизнеса в России.

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