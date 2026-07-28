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Август сведет Стрельцов с нужными людьми: месяц начнется с долгов и аврала, но потом появится шанс

Август сведет Стрельцов с нужными людьми: месяц начнется с долгов и аврала, но потом появится шанс

Август 2026 года встречает Стрельцов энергичным приливом сил и деловой хватки. Этот месяц обещает стать поворотной точкой в финансовых вопросах и карьерном росте, хотя и потребует от представителей знака повышенной собранности.

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