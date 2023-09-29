‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 29 сентября, Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.