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"Калифорнийским геям* лежать под сапогом Трампа" - штат мечтает о независимости, но не сможет вырваться

"Калифорнийским геям* лежать под сапогом Трампа" - штат мечтает о независимости, но не сможет вырваться

БлокнотРУ В начале ноября минувшего 2024 года, едва стали известны предварительные данные о победе Дональда Трампа на выборах президента США, штат Калифорния, всецело поддержавший Камалу Харрис, пришел в крайнее волнение.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Ну выйдет ( хотя вряд ли ) Калифорния из состава США, а что потом ?
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20 час.
TF
Tatyana Fedotova
Соединится  с Канадой. Там такие же.
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16 час.
Галина Смирнова
Какая разница, что говорит конституция? Тут нужен майдан. На майдане все решает оружие. А если начнут кроваво подавлять - вот вам и гражданская война... на всю страну! Надо нам поддержать калифорнийских геев.......
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13 час.

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