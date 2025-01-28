"Калифорнийским геям* лежать под сапогом Трампа" - штат мечтает о независимости, но не сможет вырваться

Ну выйдет ( хотя вряд ли ) Калифорния из состава США, а что потом ?

Галина Смирнова

Какая разница, что говорит конституция? Тут нужен майдан. На майдане все решает оружие. А если начнут кроваво подавлять - вот вам и гражданская война... на всю страну! Надо нам поддержать калифорнийских геев.......