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Telegraph: Российские планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению

Telegraph: Российские планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению

Джо Барнс и Роланд Олифант, обозреватели Telegraph, заявили, что украинские власти изменили свои планы по контрнаступлению после того, как российские войска начали применять авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции.

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