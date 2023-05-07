Telegraph: Российские планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению

Джо Барнс и Роланд Олифант, обозреватели Telegraph, заявили, что украинские власти изменили свои планы по контрнаступлению после того, как российские войска начали применять авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции.
Джо Барнс и Роланд Олифант, обозреватели Telegraph, заявили, что украинские власти изменили свои планы по контрнаступлению после того, как российские войска начали применять авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции.
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