А вы зачем огорчили финского туриста?

Natalija Osminina

Это вовсе не шутка, что Эстонии построила забор со СВОЕЙ стороны. Она действительно не хочет, чтобы эстонцы (в большинстве русскоязычные) рванули в Россию. Ведь, ЕС распадается. Дотаций Эстонии не будет. Будет хаос и голод. Но чтобы его организовать, нужно все взять прд контроль. И миграцию тоже.