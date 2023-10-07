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А вы зачем огорчили финского туриста?

А вы зачем огорчили финского туриста?

Один турист из Финляндии недавно поехал в Питер, чтобы посмотреть красивый город набрать подешевле то, что у них теперь стоит подороже.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это вовсе не шутка, что Эстонии построила забор со СВОЕЙ стороны. Она действительно не хочет, чтобы эстонцы (в большинстве русскоязычные) рванули в Россию. Ведь, ЕС распадается. Дотаций Эстонии не будет. Будет хаос и голод. Но  чтобы его организовать, нужно все взять прд контроль. И миграцию тоже.
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